Video: médicos denuncian prioridad al Rally con ambulancias que son negados a pacientes

En medio de las movilizaciones por la huelga nacional de médicos, profesionales de la salud grabaron el paso de una larga caravana de ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) sobre la ruta PY06, a la altura de Arroyo Porá, distrito de Cambyretá.

Las unidades viajaban con destino al Rally del Paraguay 2026, lo que generó indignación de los manifestantes, quienes denunciaron que a veces no se puede realizar traslados a enfermos por una supuesta falta de móviles.

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En la grabación compartida por los propios médicos, se observa cómo la fila de vehículos pasa sobre la ruta PY06. Entre impotencia y rabia, los profesionales remarcaron la cruda realidad del Hospital General de Encarnación y de otros centros asistenciales del interior, donde niños y adultos deben esperar en una camilla para ser derivados a Asunción por no contar con movilidad adecuada ni cirujanos especialistas en la zona.

La denuncia médica frente a las exigencias de la FIA

Desde el lugar de la protesta, una de las doctoras expresó que el despliegue demuestra que los medios sí existen cuando hay voluntad política. “Miren el desfile de ambulancias que hay. Pero esto no es para nuestros pacientes, es para asegurar el rally. Para los niños no hay insumos ni móviles, pero para el rally sí hay. Basta del dinero del pueblo mal utilizado”, fustigó.

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Se viralizó además un video en el que se escuchar a una profesional que reclaba que no podía trasladar a su paciente que necesitaba una intervención quirúrgica cardiaca, pero SEME respondió que no había ambulancias disponibles ya que estaban apostados al tema del rally.

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Por su parte, las autoridades justifican el despliegue señalando que el estándar operativo responde a las estrictas exigencias de seguridad impuestas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para pruebas de riesgo extremo.

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Al tratarse de una competencia de alta velocidad con tramos en montes aislados y una multitud de espectadores bordando los caminos de tierra roja, el protocolo internacional obliga a montar un esquema de contingencia capaz de atender eventuales accidentes masivos con respuesta en simultáneo.

Este es el operativo que se montó

Según los datos oficiales del Ministerio de Salud Pública, el operativo especial para el Rally en Itapúa abarca un contingente de 44 ambulancias (35 de soporte básico y 9 de soporte avanzado), 5 clínicas móviles, un helicóptero de rescate, un avión ambulatorio y casi 500 profesionales médicos en alerta.