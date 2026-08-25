Fiscal general pide reforzar seguridad para fiscales tras declaraciones de Arnaldo Giuzzio

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, exhortó este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a las autoridades nacionales competentes a reforzar las medidas de protección para los agentes fiscales que intervienen en juicios orales y públicos. El pedido alcanza tanto el desarrollo de las audiencias como los desplazamientos y la permanencia del personal dentro del Palacio de Justicia.

A través de un comunicado, el Ministerio Público remarcó que resulta indispensable garantizar condiciones adecuadas de seguridad para el ejercicio libre de la función fiscal, en particular ante amenazas, intimidaciones u hostigamientos.

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El antecedente: incidente en el juicio contra Giuzzio

El pedido llegó horas después de que la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay solicitara a la presidencia de la CSJ, a cargo del ministro Alberto Joaquín Martínez Simón, la implementación de medidas urgentes de seguridad para resguardar a los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, quienes investigan la causa por presunto cohecho pasivo agravado que involucra al exministro Arnaldo Giuzzio.

Según el gremio, el reclamo surgió tras un incidente registrado al culminar la jornada del juicio oral y público del día anterior. La asociación sostuvo que Giuzzio habría proferido amenazas directas contra ambos representantes del Ministerio Público, un episodio que, según indicaron, quedó grabado.

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La versión de Giuzzio

Por su parte, el exministro del Interior negó haber amenazado a los fiscales. En diálogo con radio 1080 AM, sostuvo que se trató de un reclamo “fuerte y duro” —no una amenaza— por la falta de avances en las investigaciones contra Cartes.

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Giuzzio recordó además que Arce forma parte del equipo que investiga las presuntas filtraciones de la Seprelad, causa que también alcanza a exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez, y afirmó no tener objeción en ser investigado, siempre que el mismo criterio se aplique a otros dirigentes políticos.