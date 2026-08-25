Sol de América elimina a Trinidense y baila rumbo a la siguiente instancia de la Copa Paraguay

Sol de América sacó pecho y planteó un partido perfecto para dejar fuera de competencia a Trinidense. En los papeles, el equipo de Primera, el Triqui, aparecía como favorito.

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Y así lo confirmó durante buena parte del partido, aunque no en el marcador. Trinidense manejó el balón y generó las ocasiones más claras, pero careció de efectividad y precisión en los metros finales.

Sol, en un contragolpe, sorprendió y abrió el marcador por intermedio de Jorge Mora, a los 10 minutos. El tanto obligó al Triqui a acelerar su juego en busca del empate.

A los 18’, Luis Abreu apareció para igualar el partido. Trinidense fue por el segundo, pero se encontró con la sólida resistencia del Danzarín, liderada por el experimentado Juan Patiño, quien comandó a su defensa.

En la segunda etapa, Sol volvió a golpear rápido. A los 54’, Julio Rivarola marcó el 2-1 y obligó nuevamente al Triqui a buscar la igualdad.

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José Arrúa mandó a la cancha a su mejor artillería y Trinidense empujó hasta el final, pero no pudo convertir. La imprecisión y la firme defensa del Danzarín, bien diagramada por su entrenador, Héctor “Gatusso” Mareco terminaron inclinando la balanza para Sol de América, que se llevó el triunfo y avanzó a la siguiente instancia de la Copa Paraguay.