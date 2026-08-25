Alerta por fake news: crean contenido falso utilizando el logo de ABC Color

Un grupo público de Facebook denominado “Noticias abc Paraguay”, que actualmente cuenta con más de 61.000 miembros, es utilizado para difundir contenidos falsos que llevan el logo de ABC Color, generando confusión entre los usuarios de redes sociales.

El grupo fue creado hace aproximadamente 47 semanas y, si bien también comparte publicaciones de otros medios digitales, algunas de sus publicaciones presentan información falsa acompañada de elementos gráficos que buscan aparentar que fueron elaboradas por ABC Color.

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Utilizan la identidad de ABC Color

Ante esta situación, ABC Color prepara una denuncia penal contra los responsables de la utilización indebida de su identidad para la difusión de información falsa, y aguarda que la justicia llegue a fondo y castigue a los responsables.

La utilización del logotipo del medio puede llevar a los usuarios a considerar que determinados contenidos fueron publicados por ABC Color, cuando en realidad no corresponden a informaciones difundidas por este medio.

La circulación de este tipo de publicaciones representa un riesgo para los usuarios, especialmente cuando los contenidos son compartidos masivamente sin verificar su origen.

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Entre los datos públicos del grupo “Noticias abc Paraguay” aparece una persona identificada como Liza Sosa como administradora de la página.

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Recomiendan verificar las fuentes

Desde ABC Color se insta a la ciudadanía y a los seguidores del medio a verificar siempre la fuente de las informaciones que circulan en redes sociales, especialmente aquellas que utilizan logotipos o elementos gráficos de medios de comunicación reconocidos.

Ante una información llamativa o de dudosa procedencia, se recomienda ingresar directamente a los canales oficiales de ABC Color y comprobar si el contenido fue efectivamente publicado por el medio.

La recomendación cobra especial relevancia ante la rápida propagación de las fake news, que pueden alcanzar a miles de usuarios en cuestión de minutos y generar desinformación.