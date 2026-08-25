El 2 de Mayo deja pasar la chance de recuperar el liderazgo del Clausura

El encuentro comenzó con un Guaraní volcado en ataque, adueñándose de la pelota y marcando el ritmo de las acciones. En la vereda de enfrente, el Sportivo 2 de Mayo —necesitado de una victoria para arrebatarle la punta a Libertad— optó por un planteo conservador: priorizó el orden defensivo en bloque y apostó a sacudirse el dominio mediante rápidas transiciones ofensivas.

El Aborigen intensificó su dominio en campo rival y comenzó a arrimar peligro con jugadas punzantes en busca del primer tanto. La más clara tuvo en su gestación una gran asociación por izquierda: Matías López condujo y abrió para Diego Fernández, proyectándose de inmediato al área para recibir la devolución. El centro llegó preciso por aire y López conectó un potente cabezazo que venció la resistencia del arquero Nicolás Rossi, pero el balón terminó estrellándose de lleno contra el poste izquierdo, ahogando el festejo local.

Cuando moría la primera mitad y el dominio era exclusivo del local, el Sportivo 2 de Mayo, logró su primera y única insinuación de peligro. La jugada nació de una descarga de Óscar Romero por izquierda para Marcelo González, quien con perfil cambiado, ejecutó un centro de primera al área chica, encontrando completamente solo y en posición inmejorable a Pedro Sosa. Sin embargo, el testazo del zaguero se elevó por encima del travesaño, perdonando al Aborigen y dejando escapar una ocasión de ir con ventaja antes del descanso.

En la etapa complementaria, la dupla técnica Eduardo Ledesma-Diego Gavilán movió el banco buscando variantes ofensivas para inclinar la balanza, sumar de a tres en casa y recuperar la cima del torneo. Si bien el trámite del encuentro se tornó dinámico, de ida y vuelta por momentos y con espacios para ambos bandos, fue el Sportivo 2 de Mayo el que exhibió mayores intenciones en el tramo final para dejar los puntos en casa

La primera jugada de peligro claro en el complemento tuvo el sello de un hombre de refresco. El argentino-chileno, Matías Moya recibió un pase rasante en la frontal del área por parte de Alexis Fariña. Con espacios para maniobrar, sacó un potente derechazo rastrero que pasó besando el poste derecho de Miguel Martínez. El arquero, de firme actuación durante toda la noche, se mostró seguro y respondió con solvencia cada vez que su valla fue exigida.

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Cuando el partido expiraba y se jugaba el primer minuto de adición, el Sportivo 2 de Mayo tuvo el triunfo en sus manos tras poblar masivamente el área aurinegra. En una acción de segunda pelota, tras un rechazo corto del arquero Miguel Martínez, el esférico le cayó en los pies a Marcos Gómez, quien sacó un disparo mordido, que se desvió en el trayecto en Tobías Cervera, obligando a una nueva intervención de Martínez. Sin embargo, el balón suelto le quedó a Alexis Villalba, quien definió incómodo, estrellando la pelota contra el larguero y ahogando el agónico grito de gol.