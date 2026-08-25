Ancho Perfil
25 de agosto de 2026 a la - 21:31

AUDIO: “No somos patoteros”, dicen médicos a la ministra Barán ante negativa de hablar con ellos

AME2022. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 25/08/2026.- Médicos del sector público de Paraguay se manifiestan en reclamo de ajustes salariales y la dotación de los hospitales, este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Ron González
AME2022. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 25/08/2026.- Médicos del sector público de Paraguay se manifiestan en reclamo de ajustes salariales y la dotación de los hospitales, este martes, en Asunción (Paraguay). EFE/ Ron González Ron González