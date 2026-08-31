Ancho Perfil
31 de agosto de 2026 a la - 20:12

AUDIO: Gobierno descarta reajuste salarial a médicos y ofrece “parche” de aumento en PGN 2027

AME3475. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 31/08/2026.- El jefe de Gabinete del Gobierno, Javier Giménez (c), habla junto a la ministra de Salud, María Teresa Barán y el ministro de Economía y finanzas, Óscar Lovera, durante una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). Lovera aseguro que resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria". EFE/ Juan Pablo Pino
AME3475. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 31/08/2026.- El jefe de Gabinete del Gobierno, Javier Giménez (c), habla junto a la ministra de Salud, María Teresa Barán y el ministro de Economía y finanzas, Óscar Lovera, durante una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). Lovera aseguro que resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por los médicos y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria". EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino