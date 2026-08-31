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31 de agosto de 2026 a la - 09:48

De la “sensibilidad” a la indiferencia: dos años de promesas vacías de Peña para Itauguá

En febrero del 2024, el presidente de la República, Santiago Peña, se mostró en un vídeo junto a su esposa luego de visitar el Hospital Nacional de Itauguá (HNI). En el material, la pareja presidencial se mostró “conmovida” por el estado del centro asistencial de referencia y anunció grandes cambios que, luego de más de dos años, siguen sin concretarse.

Por ABC Color

“Al salir de ahí, lo único que le pedí a Santi es que no podíamos terminar estos cinco años sin poder cambiar la realidad de estas personas”. Con estas palabras, la primera dama Leticia Ocampos iniciaba un vídeo que junto al presidente difundieron para anunciar una serie de medidas proyectadas en uno de los hospitales más grandes e importantes del país.

Probablemente, la pareja presidencial se asustó de las paredes llenas de moho, las camillas y sillas de ruedas averiadas y amontonadas en un rincón, los pisos rotos, los techos en mal estado y todo eso que los paraguayos ya conocen y han normalizado no solo en el Hospital Nacional de Itauguá, sino en muchos hospitales más de la red de salud pública, el único destino de los que no pueden acceder a un seguro.

Así se ve el pasillo de la Residencia Médica de los profesionales que están en formación en el Hospital Nacional de Itauguá.
Así se ve el pasillo de la Residencia Médica de los profesionales que están en formación en el Hospital Nacional de Itauguá.

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De los cinco años que Leticia Ocampos mencionaba en el vídeo, ya pasaron exactamente dos años y seis meses y, si bien está en marcha la obra del que se proyecta como uno de los centros de alta complejidad más modernos y equipados de Latinoamérica, la realidad es que el HNI es hoy uno de los escenarios de la masiva protesta de médicos que diariamente lidian con su propia necesidad y la de sus pacientes.

Camilla de hospital con colchón negro sobre suelo sucio, evidenciando deterioro en el ambiente de atención médica.
Una camilla deteriorada en el interior del Hospital Nacional de Itauguá, refleja la dejadez

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De solidarizarse con el personal de blanco a ignorarlo

En medio de las renuncias masivas de especialistas que se cansaron de esperar una respuesta a sus exigencias, cobra mayor relevancia esta línea del guion del presidente, que en 2024 reconocía el enorme déficit de insumos y medicamentos que los profesionales suplían con el doble de sacrificio.

Tenemos que reconocer el gran trabajo que hacen los médicos, enfermeras, que muchas veces ante la falta de medicamentos, la falta de infraestructura, con una sonrisa, con un trabajo realmente impresionante, compensan muchas de las falencias”.

Sin embargo, ahora que los médicos llegaron a su límite y se plantaron a través de una huelga nacional, el presidente de la República se limitó a repartir sonrisas en el Mundial de Rally, mientras los encargados de los ministerios de Salud y Economía trataban de encaminar un diálogo que no ofreció una salida al reclamo de los profesionales.

Santiago Peña y Pedro Alliana con cascos de piloto, sonrientes dentro de un auto de carreras, rodeados de un ambiente festivo.
Santiago Peña y Pedro Alliana posan felices en el rally, en medio de una huelga médica en Paraguay.

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