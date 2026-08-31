Clima
31 de agosto de 2026 a la - 14:11

Meteorología emite aviso por tormentas severas para 12 departamentos

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Lluvia, cielo nublado y tormentas eléctricas en Asunción.

Un aviso meteorológico advierte que las tormentas continúan desarrollándose sobre la Región Oriental y el sur del Chaco, con riesgo de lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes y caída de granizos durante la tarde de este lunes.

Por ABC Color

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes un aviso especial ante la persistencia y el desarrollo de nuevas celdas de tormenta sobre gran parte de la Región Oriental y el Chaco.

El boletín, emitido a las 13:44, señala que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas bajo alerta.

La zona de cobertura comprende la Región Oriental y el sur de la Región Occidental (Chaco).

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Departamentos afectados por la alerta

La nueva alerta abarca sectores de 12 departamentos:

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Centro y este de Caazapá
  7. Centro y este de Itapúa
  8. Noreste de Paraguarí
  9. Alto Paraná
  10. Amambay
  11. Este de Canindeyú
  12. Sur de Presidente Hayes.