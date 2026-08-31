Meteorología emite aviso por tormentas severas para 12 departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este lunes un aviso especial ante la persistencia y el desarrollo de nuevas celdas de tormenta sobre gran parte de la Región Oriental y el Chaco.

El boletín, emitido a las 13:44, señala que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la tarde de este lunes.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, ráfagas de viento de moderadas a fuertes y una alta probabilidad de caída de granizos en las zonas bajo alerta.

La zona de cobertura comprende la Región Oriental y el sur de la Región Occidental (Chaco).

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Departamentos afectados por la alerta

La nueva alerta abarca sectores de 12 departamentos: