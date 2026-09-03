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03 de septiembre de 2026 a la - 21:10

AUDIO: Ministra de Trabajo evalúa reunión con médicos

Mujer con cabello rubio claro habla con micrófono en mano, rodeada de hombres en trajes oscuros y ambiente oficial.
De izquierda a derecha: Mónica Recalde, ministra de Trabajo; Javier Giménez, jefe de Gabinete Civil de la Presidencia de la República; María Teresa Barán, ministra de Salud; Óscar Lovera, ministro de Economía y Saúl Recalde, viceministerio de Atención Integral a la SaludABC TV