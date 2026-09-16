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16 de septiembre de 2026 a la - 21:45

AUDIO: Desde el MEC descartan que la movilización de los docentes tenga mucha incidencia

Representantes de gremios docentes, el ministro de Educación, Luis Ramírez y un alto funcionario del MEF, en reunión por el reajuste salarial esta mañana.
Representantes de gremios docentes y el ministro de Educación Luis Ramírez discuten sobre el reajuste salarial en conferencia.Gentileza del MEC
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