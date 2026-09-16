Christian “Loco” Rodas deja título de Plata de la WBA en Encarnación

El paraguayo Christian “Loco” Rodas se impuso en un combate que llegó a los 12 rounds pactados, en una noche inolvidable de boxeo en el polideportivo de la Ex Diben. La pelea fue por el título de Plata vacante de la categoría de la WBA, en la categoría Mediano (71,5 kg).
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La velada boxística se denominó Campeonato Internacional, organizado por el Club Itapuense de Boxeo, desarrollado el pasado sábado.
El Loco derrotó al Bambino, actual campeón mundial de la WBA Oro, para dejar el cinturón Plata del ente en nuestro país.
* Principito Witt defendió su corona. Juan Manuel “Principito” Witt defendió exitosamente su título Sudamericano, enfrentando al uruguayo Javier “Kid” Álvarez. Este fue la segunda exitosa defensa de la realeza en la categoría Super Welter, tras la conquista el año pasado y la primera defensa fue tambien en 2025, en Bolivia.
* Exitoso debut del Zurdo Vallejos. El boxeador paraguayo Juan “Zurdo” Vallejos obtuvo una gran victoria contra el campeón nacional argentino, el correntino Héctor Riveros.
Fue por decisión unánime, en su debut en el campo rentado, en la categoría Welter (66,7 kg).
Además se disputaron otros atractivos combates amateur y uno de exhibición, reuniendo a los amantes del viril deporte de los puños.