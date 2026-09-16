Polideportivo
16 de septiembre de 2026 a la - 21:16

Christian “Loco” Rodas deja título de Plata de la WBA en Encarnación

Christian "Loco" Rodas exhibe sus cinturones, luego de ganarle al Bambino Battaglia, por el título vacante de Plata de la WBA.
Christian "Loco" Rodas exhibe sus cinturones, luego de ganarle al Bambino Battaglia, por el título vacante de Plata de la WBA.

Christian “El Loco” Rodas consiguió el título vacante de la World Boxing Association (WBA) derrotando al argentino José “Bambino” Battaglia, para ceñirse el Cinturón Plata Interino de la entidad.

Por ABC Color
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El paraguayo Christian “Loco” Rodas se impuso en un combate que llegó a los 12 rounds pactados, en una noche inolvidable de boxeo en el polideportivo de la Ex Diben. La pelea fue por el título de Plata vacante de la categoría de la WBA, en la categoría Mediano (71,5 kg).

Lea más: Christian “Loco” Rodas, campeón sudamericano de la WPC

La velada boxística se denominó Campeonato Internacional, organizado por el Club Itapuense de Boxeo, desarrollado el pasado sábado.

El Loco derrotó al Bambino, actual campeón mundial de la WBA Oro, para dejar el cinturón Plata del ente en nuestro país.

Christian “Loco” Rodas con los cinturones de campeón.
Christian “Loco” Rodas con los cinturones de campeón.

* Principito Witt defendió su corona. Juan Manuel “Principito” Witt defendió exitosamente su título Sudamericano, enfrentando al uruguayo Javier “Kid” Álvarez. Este fue la segunda exitosa defensa de la realeza en la categoría Super Welter, tras la conquista el año pasado y la primera defensa fue tambien en 2025, en Bolivia.

* Exitoso debut del Zurdo Vallejos. El boxeador paraguayo Juan “Zurdo” Vallejos obtuvo una gran victoria contra el campeón nacional argentino, el correntino Héctor Riveros.

Fue por decisión unánime, en su debut en el campo rentado, en la categoría Welter (66,7 kg).

Además se disputaron otros atractivos combates amateur y uno de exhibición, reuniendo a los amantes del viril deporte de los puños.