Team Paraguay cierra el miércoles con 12 medallas en Santa Fe

El Team Paraguay tuvo una jornada cargada de podios en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y al cierre del miércoles contabiliza 12 medallas, distribuidas en dos de oro, cuatro de plata y seis de bronce.

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El oro llegó de la mano de Erika Alarcón, en patinaje artístico, donde se consagró en la prueba de danza solista femenina. La otra presea dorada fue conquistada por Julio Mirena, en patinaje de velocidad, en la prueba eliminatoria de los 10.000 metros masculinos. El patinador también sumó una medalla de plata en los 1.000 metros lisos individuales masculinos.

En remo, Paraguay aportó tres medallas en la jornada. Nicole Martínez y Alejandra Alonso conquistaron la plata en el par femenino (W2-), mientras que Rocío Bordón y Adriana Sanabria fueron plata en el doble ligero femenino (2XWL). El bote paraguayo de ocho femenino (W8+) completó el podio con una medalla de bronce.

La natación también dejó una presea para la delegación. Charles Hockin ganó el bronce en los 50 metros espalda masculino, además de formar parte del equipo que estableció un nuevo récord nacional en la posta 4x100 metros combinado mixto.

Entre las demás medallas de bronce aparecen Mariel Alves de Oliveira, en bochas, en la prueba individual masculina; Verónica Chávez, en deportes electrónicos, en EA Sports FC femenino; Gabriela Viveros, en esgrima, en espada individual femenina; y Alexandro Liuzzi, en levantamiento de pesas, en la categoría masculina de 60 kilogramos.

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Por su parte, Agua Espí­nola consiguió la medalla de plata en ciclismo de ruta, en la contrarreloj individual femenina.

Así, Paraguay termina el miércoles con 12 preseas en el medallero, mientras continúa su participación en las diferentes disciplinas de los Juegos Suramericanos, que se desarrollan en Argentina.