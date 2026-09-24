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24 de septiembre de 2026 a la - 21:50

AUDIO: Caso Hernán Rivas: condenan a 8 años de prisión al exsenador por título falso

AME316. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/09/2026.- El exsenador Hernán Rivas llega a una audiencia este jueves en Asunción (Paraguay). Un tribunal condenó a 8 años de prisión al exsenador Rivas por el uso de un título falso de abogado, que le sirvió para integrar y luego presidir brevemente un órgano que investiga y juzga el desempeño de los funcionarios judiciales en el país. EFE/ Juan Pablo Pino
AME316. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 24/09/2026.- El exsenador Hernán Rivas llega a una audiencia este jueves en Asunción (Paraguay). Un tribunal condenó a 8 años de prisión al exsenador Rivas por el uso de un título falso de abogado, que le sirvió para integrar y luego presidir brevemente un órgano que investiga y juzga el desempeño de los funcionarios judiciales en el país. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino
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