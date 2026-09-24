Fiorella Gatti y Luján Palacios, reinas del squash con corona de oro en los Suramericanos

Fiorella Gatti y Luján Palacios, reinas del squash con corona de oro en los Suramericanos

Las dupla paraguaya compuesta por Fiorella Gatti y Luján Palacios consiguieron la medalla de oro para el Team Paraguay, al doblegar a sus pares de Colombia en la final del Squash en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.