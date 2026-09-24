Fiorella Gatti y Luján Palacios, reinas del squash con corona de oro en los Suramericanos

Fio y Luján jugaron un gran encuentro de squash ante las cafeteras para sumar la séptima medalla de oro para el Team Paraguay, venciendo por 2-0, este jueves, en el marco de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Paraguay se apunta en el medallero con 32 preseas, 7 de oro, 9 de plata y 16 de bronce.
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La dupla guaraní jugaron un gran cotejo frente a las colombianas María Tovar y Andrea Soria, para vencerlas en sets corridos.
A pesar de vencer en dos chicos, el partido se desarrolló en forma pareja, pero con las paraguayas dominando el score, que finalmente tuvo estos parciales: 11-10 y 11-8.
Derrotas por Equipos Femenino y Masculino
En cuartos de final por Equipos Femenino, Argentina derrotó 2-1 a Paraguay, con el punto guaraní por medio de Fiorella Gatti, y derrotas de Luján Palacios y Belén Saavedra.
Los muchachos cayeron por Equipos también 2-1 contra Brasil, con punto merced a Francesco Marcantonio, y caídas de Andrés Acosta y Damián Casarino.