Santiago Peña se reunió con el jefe de la Guardia Nacional de Massachusetts

El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión en Nueva York con el mayor general Gary W. Keefe, comandante de la Guardia Nacional de Massachusetts. El encuentro se llevó a cabo en el marco de las actividades oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde el mandatario paraguayo aprovechó el espacio para afianzar los lazos de cooperación estratégica.

Durante la mesa de trabajo, ambas autoridades conversaron sobre el fortalecimiento de la instrucción técnica y el adiestramiento de las tropas locales. En ese sentido, debatieron sobre la ciberdefensa, la mejora de los sistemas de vigilancia aérea y el plan general de modernización de las Fuerzas Armadas del Paraguay.

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Asimismo, en la reunión se celebró los 25 años ininterrumpidos del programa estatal de cooperación conocido como State Partnership Program, una alianza bilateral que sirvió de puente para múltiples capacitaciones e intercambio de conocimientos entre uniformados paraguayos y norteamericanos.

En dicho encuentro, también acompañaron el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el ministro de de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate, además de otras autoridades militares estadounidenses.

Donaciones clave e historial de apoyo ante emergencias

En los últimos años, este vínculo estratégico se tradujo en ayuda concreta y equipamiento para combatir desastres ambientales y proteger al personal de emergencia en el territorio nacional.

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En el año 2023, la institución militar estadounidense proveyó un importante lote de equipos de protección personal e insumos para el combate de incendios forestales destinados a las unidades militares de nuestro país.

Ese respaldo técnico se consolidó en los años posteriores mediante entregas de mayor envergadura. En 2024 y 2025, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la misma Guardia Nacional de Massachusetts, concretó la donación oficial de modernos carros hidrantes de gran capacidad y trajes especiales para bomberos militares. Estas herramientas resultaron vitales para hacer frente a las duras temporadas de sequía e incendios que golpearon con fuerza en el Chaco paraguayo.