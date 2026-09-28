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28 de septiembre de 2026 a la - 19:51

AUDIO: Junta Municipal plantea implementar sistema de fotomultas en Asunción

Las cámaras de vigilancia instaladas permitirán implementar en el futuro las “fotomultas”.
Las cámaras de vigilancia instaladas permitirán implementar en el futuro las “fotomultas”.
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