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02 de octubre de 2026 a la - 21:55

AUDIO: Hallan en Itauguá camioneta que habría sido usada en crimen en Eusebio Ayala

Camioneta Toyota Fortuner blanca parcialmente cubierta por vegetación en un área boscosa, sin personas visibles.
Camioneta Toyota Fortuner que fue localizada por la Policía. El vehículo habría sido utilizado en el asesinato registrado en Eusebio Ayala.
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