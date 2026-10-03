Emiten aviso por tormentas eléctricas y granizos para el sur del país

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un aviso meteorológico, alertando sobre el desarrollo de celdas de tormentas en la zona de cobertura.

Las autoridades advirtieron que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las próximas horas de la jornada.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

La zona de cobertura abarca el sur de la Región Oriental, afectando específicamente a los departamentos de sur de Misiones y el centro y sur de Ñeembucú.

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Se recomienda a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes causados por las ráfagas de viento y la actividad eléctrica.