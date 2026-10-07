Ancho Perfil
07 de octubre de 2026 a la - 21:59

AUDIO: No hubo error en la elección de Camilo Pérez, asegura concejal colorado electo

Camilo Pérez con camisa blanca y mujer con prenda clara, rodeados de una multitud de periodistas con cámaras en un ambiente de evento.
Camilo Pérez fue visto saliendo de la ANR junto a una mujer, rodeados de periodistas y asistentes.Fernnado Romero
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.