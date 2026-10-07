Hugo Javier, a punto de ser dado de alta: “Tiene un retroceso de 20 años”, dice su abogado

El director del centro médico, el doctor Miguel Ferreira, precisó que la evolución física fue favorable, aunque la secuela neurológica es el principal obstáculo. “El paciente Hugo Javier González está en condiciones de salir de alta del hospital. Superó la etapa crítica que ponía en riesgo su vida. Él está con los signos vitales normales, camina, responde a órdenes verbales simples, se alimenta por sí mismo, y la parte neurológica es lo que está más lenta su recuperación”, aseguró.

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Ferreira añadió que el paciente se encuentra en sala común, sin soporte mecánico y realizando sus necesidades biológicas, aunque presenta fluctuaciones en su estado mental. “Mantiene conversaciones cortas, de repente no recuerda nada, de repente tiene cuadros de alucinaciones. Ese es más o menos el cuadro clínico de él”, graficó.

Asimismo, remarcó que las secuelas motoras derivan directamente del traumatismo cerebral. “El sistema neurológico, es decir el cerebro, es la parte más dañada. Consecuencia de eso afecta la motricidad del cuerpo, el equilibrio y la memoria. De repente no tiene un buen equilibrio y tiene tendencia a la caída, motivo por el cual debe estar acompañado por un familiar las 24 horas”, advirtió.

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Respecto al lugar donde debe realizar el proceso, el director aclaró que la junta médica recomendó que se traslade a una vivienda, estimando entre tres y seis meses el periodo de recuperación inicial. “Nosotros hemos hecho una junta médica y la recomendación médica es la que debe ir a la casa, pero el juzgado es lo que determinará si eso es así u otro lugar”, expresó el especialista.

La que dice su defensa

Desde la perspectiva legal, el abogado defensor Guillermo Gayoso sostuvo que el cuadro neurológico de González es más severo que el descripto clínicamente y confirmó que presentaron un pedido de prisión domiciliaria con la intención de que cumpla reposo en su hogar familiar.

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“Nosotros podemos apreciar que tiene un retroceso de 20 años; en tiempo y espacio no está teniendo un conocimiento exacto de la realidad. Me atrevería a pensar que ni siquiera él sabe que está privado de su libertad”, declaró Gayoso al canal Noticias Paraguay (NPY).

El jurista relató además episodios narrados por los familiares del exgobernador. “A la noche tiene situaciones de delirio, dice cosas que no se ajustan con la verdad. Pregunta por su padre ya finado o menciona que tiene un show a donde acudir”, dijo.

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“Tiene temor de que lo están persiguiendo, que hay una persona, una mujer de blanco que se sonríe y le muestra una pistola. Son situaciones delirantes de una persona que no está todavía en un razonamiento correcto”, agregó Gayoso.

Una junta médica tomará la decisión

Para dirimir el alcance de estas secuelas, el juez de la causa ordenó la realización de una junta médica pericial integrada por profesionales del Ministerio Público, del Poder Judicial y peritos de la defensa, entre los cuales están los doctores Iván Catebecke, Rubén Delgado y Alma Segovia.

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El dictamen resultante responderá los puntos clave requeridos por la magistratura para determinar la viabilidad de la prisión domiciliaria.