Anuncian tormentas con vientos de hasta 120 km/h este jueves y viernes

Según el detalle del reporte, el sistema tendría un desplazamiento gradual durante la jornada del jueves, afectando progresivamente a los departamentos del centro y norte de la Región Oriental.

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En cuanto a los fenómenos más relevantes, el informe dice que las lluvias serán la principal inclemencia de mañana a nivel país.

No se descarta la ocurrencia puntual de otros fenómenos, como ráfagas de viento y/o caída de granizos, especialmente dentro del área naranja, que corresponde a departamentos de la Región Oriental.

Asimismo, se señala que por las condiciones atmosféricas previstas, algunas tormentas podrían adquirir características severas. Por otro lado, se prevén mejoras parciales de las condiciones meteorológicas dentro del periodo de vigencia del boletín.

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Las autoridades climatológicas recomiendan mantenerse en lugares seguros y seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos.

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Sistema de tormentas parecido al del sábado

Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología indican que todo apunta a que las tormentas tendrían las mismas condiciones que la del pasado sábado, que causó grandes destrozos en varios puntos del país, tanto por los fuertes vientos como por la granizada.

Si bien descartó que Asunción y Gran Asunción vuelva a registrar un fenómeno similar al del sábado pasado, advirtió que las tormentas se desplazarán hacia el interior del país.

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