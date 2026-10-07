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07 de octubre de 2026 a la - 21:57

AUDIO: ¿Qué pasa si un banco supera los límites legales? Un abogado lo explica

Edificio del BCP en un día soleado, rodeado de césped y árboles, sin personas visibles.
Sede del Banco Central del Paraguay (BCP).
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