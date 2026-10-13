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13 de octubre de 2026 - 21:58

AUDIO: Juventud de ANR rechaza “dedazo” a Baruja y exige plenaria para elegir a precandidato

Cartes y Baruja sonríen, ambos en trajes oscuros y corbatas rojas, en un despacho adornado con banderas.
El presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes con el ministro Juan Carlos Baruja reunidos hoyX Juan Carlos Baruja
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