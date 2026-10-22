PJC: ordenan detención de supuesto integrante de banda de sicarios que asesinaron a "narco" y su pareja.

Agentes policiales de Pedro Juan Caballero, al mando del jefe central de Homicidios de la Policía, comisario Abel Cantero, identificaron a un supuesto integrante del grupo comando que asesinó al supuesto narco brasileño Marcelo Ruan Ortiz Lázaro - o Marcelo Juan Ortiz Moura- y a su novia Carolina Benites Arce.

Se trata de Eder Eligio Gómez Torres, quien según Cantero ya cuenta con orden de detención en el marco de la investigación del hecho registrado en la madrugada del lunes último en esta capital departamental.

Abandonó su departamento arrendado

Agentes policiales encabezados por el fiscal Emilio Álvarez, allanaron el departamento que Gómez Torres alquiló en agosto de este año y ocupaba regularmente hasta el día del hecho.

El comisario Abel Cantero dijo que según imágenes procesadas por los investigadores, Eder Eligio Gómez Torres, descendió de uno de los vehículos supuestamente utilizados por los sicarios, alrededor de las 04:30, es decir, poco después del asesinato de la mujer y el rapto de su novio.

Al bajar de dicho vehículo, el ahora prófugo de la justicia ingresó a su departamento que forma parte del condominio intervenido en la fecha por los investigadores.

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