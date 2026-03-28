Contacto Ciudadano
28 de marzo de 2026 - 11:48

AUDIO: Dinavisa advierte sobre los peligros de medicamentos de contrabando y el auge de la Tirzepatida

Título (IPTC): Óscar Allende - Dinavisa - estudios ABC Cardinal Texto Alternativo (Alt Text): Oscar Allende, director general de Vigilancia de Dinavisa, en los estudios de ABC Cardinal, este 28 de marzo de 2026. Pie de Foto (Caption): El director general de Vigilancia de Dinavisa, Oscar Allende, con Viviana Benítez y Lorena Aponte, en los estudios de ABC Cardinal, este 28 de marzo de 2026. Autor: Jorge Montefilpo. Palabras Clave (Tags): ABC Color, Paraguay, Dinavisa, Dirección de Vigilancia, Oscar Allende De Mariana Ladaga <ladaga.mariana@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 28-03-2026
Título (IPTC): Óscar Allende - Dinavisa - estudios ABC Cardinal Texto Alternativo (Alt Text): Oscar Allende, director general de Vigilancia de Dinavisa, en los estudios de ABC Cardinal, este 28 de marzo de 2026. Pie de Foto (Caption): El director general de Vigilancia de Dinavisa, Oscar Allende, con Viviana Benítez y Lorena Aponte, en los estudios de ABC Cardinal, este 28 de marzo de 2026. Autor: Jorge Montefilpo. Palabras Clave (Tags): ABC Color, Paraguay, Dinavisa, Dirección de Vigilancia, Oscar Allende De Mariana Ladaga <ladaga.mariana@gmail.com> Destinatario foto <foto@abc.com.py> Fecha 28-03-2026Jorge Montefilpo