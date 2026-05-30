Sardar Azmoun, fuera del Mundial 2026 tras una polémica política

Un Mundial bajo la lupa geopolítica

Tercer máximo goleador de la historia de la selección nacional iraní y autor de una brillante carrera en clubes, Sardar Azmoun se perderá el Mundial 2026 luego de no figurar en la nómina del seleccionador, una decisión que ha generado polémica en su país.

En un contexto de conflicto entre Teherán y Washington, el Team Melli debe jugar sus tres partidos de la primera fase del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá en territorio estadounidense. Pese al alto el fuego en vigor desde el 8 de abril, la presencia del equipo iraní en el Mundial será escrutada a diario por la guerra comenzada el 28 de febrero con los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio de la República Islámica.

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La foto de la discordia en Instagram

Con 31 años, el jugador, que milita en un club de Emiratos Árabes Unidos (aliado de Estados Unidos), fue objeto de duras críticas en los medios iraníes en marzo, el periodo más intenso del conflicto. El detonante fue la publicación de una foto, fijada en su perfil de Instagram, en la que aparece junto al primer ministro de Emiratos, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktum.

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El gesto del atacante no tardó en recibir una durísima respuesta por parte de los medios oficiales de su país, donde vincularon directamente su postura pública con las consecuencias deportivas que hoy padece: “En un momento histórico decisivo, Sardar Azmoun se ha alineado del lado equivocado”, comentó la agencia de noticias progubernamental Fars, quien acusó al delantero, apasionado de las carreras de caballos, de haber “apostado por el caballo equivocado”, en una “apuesta que le ha costado el Mundial” .