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09 de mayo de 2026 a la - 11:39

AUDIO: Fiestas Patrias: anuncian más de 150 actividades y el 14 y 15 de mayo

Presentación agenda Fiestas Patrias
Sebastián Peñas, Diego Estigarribia, Adriana Ortiz ministra de cultura y Marcela Bacigalupo participaron en la presentación sobre fiestas Patria 2026Gustavo Machado