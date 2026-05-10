Polideportivo
10 de mayo de 2026 a la - 21:17

El Premier Pádel P2 Asunción 2026 consagró a campeones

Las padelistas Josemaría y González celebran el título en el Premier Pádel P2 2026, en nuestro país.
Las padelistas Josemaría y González celebran el título en el Premier Pádel P2 2026, en nuestro país.

Las duplas compuestas por Chingotto/Galán en la rama masculina, y Josemaría/González en la femenina, se consagraron campeones del Premier Pádel P2 Asunción 2026, certamen que se celebró por tercera vez consecutiva en nuestro país, con escenario el COP Arena este año.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los flamantes campeones de esta tercera edición consecutiva del Premier Pádel P2 en nuestro país son Alejandro Galán/Federico Chingotto y Paula Josemaría Martín/Beatriz González Fernández, ambas parejas ranqueadas #2 del circuito.

El certamen, que se inició el lunes 4 pasado, se disputó en el COP Arena del Parque Olímpico, Luque.

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La final masculina

En duelo de parejas hispano-argentinas Alejandro Galán/Federico Chingotto le ganaron a los ranqueados #1 del circuito Arturo Coello/Agustín Tapia, en dos sets, por 6-3 y 7-5. Los varones revalidaron el título obtenido el año pasado en nuestro país.

En el “cara a cara” entre ambas parejas, si bien Coello y Tapia tienen aún amplia superioridad en números (21-12) contra los flamantes campeones, Galán y Chingotto están 3-1 en esta temporada.

Campeonas en femenino

Las españolas Paula Josemaría y Bea González se adjudicaron el campeonato en la rama femenina ganando a sus adversarias, las hispano-argentinas Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi en 3 sets, 4-6, 6-2, 6-2.

Es la tercera victoria consecutiva de las campeonas contra las finalistas adversarias, que son las ranqueadas #1. Paula y Bea vienen con una gran racha de cuatro títulos consecutivos.

En cuanto a los premios individuales otorgados, Bea González y Fede Chingotto fueron galardonados como los MVP de las finales.

Ahora todas las mejores parejas de atletas que tomaron parte del torneo en nuestro país viajan a Argentina, para el Premier Pádel Buenos Aires P1, que arranca ya este lunes en el Arena Parque Roca, y se extenderá hasta el domingo próximo.