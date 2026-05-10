El Premier Pádel P2 Asunción 2026 consagró a campeones

Los flamantes campeones de esta tercera edición consecutiva del Premier Pádel P2 en nuestro país son Alejandro Galán/Federico Chingotto y Paula Josemaría Martín/Beatriz González Fernández, ambas parejas ranqueadas #2 del circuito.

El certamen, que se inició el lunes 4 pasado, se disputó en el COP Arena del Parque Olímpico, Luque.

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La final masculina

En duelo de parejas hispano-argentinas Alejandro Galán/Federico Chingotto le ganaron a los ranqueados #1 del circuito Arturo Coello/Agustín Tapia, en dos sets, por 6-3 y 7-5. Los varones revalidaron el título obtenido el año pasado en nuestro país.

En el “cara a cara” entre ambas parejas, si bien Coello y Tapia tienen aún amplia superioridad en números (21-12) contra los flamantes campeones, Galán y Chingotto están 3-1 en esta temporada.

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Campeonas en femenino

Las españolas Paula Josemaría y Bea González se adjudicaron el campeonato en la rama femenina ganando a sus adversarias, las hispano-argentinas Gemma Triay Pons y Delfina Brea Senesi en 3 sets, 4-6, 6-2, 6-2.

Es la tercera victoria consecutiva de las campeonas contra las finalistas adversarias, que son las ranqueadas #1. Paula y Bea vienen con una gran racha de cuatro títulos consecutivos.

En cuanto a los premios individuales otorgados, Bea González y Fede Chingotto fueron galardonados como los MVP de las finales.

Ahora todas las mejores parejas de atletas que tomaron parte del torneo en nuestro país viajan a Argentina, para el Premier Pádel Buenos Aires P1, que arranca ya este lunes en el Arena Parque Roca, y se extenderá hasta el domingo próximo.