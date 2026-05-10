Pettengill asegura que la disidencia colorada llegará unida para enfrentar a Honor Colorado

El senador Luis Pettengill sostuvo que la disidencia colorada llegará unificada a las internas de la ANR y aseguró que existe conciencia dentro del sector de que una eventual división favorecería al movimiento Honor Colorado.

Durante una entrevista en el programa En Detalles de ABC TV, conducido por el periodista Enrique Vargas Peña, el legislador fue categórico al referirse al escenario interno del Partido Colorado.

“La disidencia sí o sí se va a presentar unida”, remarcó Pettengill, al insistir en que los distintos referentes entienden que competir separados sería un error político.

“Somos todos gente bastante inteligente para no irnos desunidos. Si vamos desunidos, perdemos”, afirmó.

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“Siempre la disidencia gana”

El parlamentario intentó bajar la tensión en torno a la existencia de varias precandidaturas dentro del sector opositor al cartismo y relativizó las diferencias actuales.

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“No nos asusta que hoy seamos aparentemente tres, porque realmente somos dos”, expresó, en alusión a las conversaciones que mantienen distintos dirigentes de Fuerza Republicana y otros sectores internos.

Pettengill también mencionó que actualmente se desarrolla una especie de “ensayo” político en Asunción, donde —según dijo— la articulación entre sectores disidentes está dando resultados positivos.

Además, consideró que históricamente la disidencia colorada tiene ventaja frente al oficialismo partidario debido al desgaste natural de quienes ocupan el poder.

“El que está en el Poder Ejecutivo tiene las de perder, por lo menos en los últimos treinta años”, sostuvo.

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Abre la puerta a una candidatura de Wiens

En otro momento de la entrevista, Pettengill dejó abierta la posibilidad de declinar su aspiración presidencial en favor de otro dirigente si las circunstancias políticas así lo requieren.

“Si tiene que ser Arnoldo, pues que sea Arnoldo”, señaló, en referencia al exministro Arnoldo Wiens.

Incluso afirmó que estaría dispuesto a “dar un paso al costado” si considera que otro precandidato tiene mayores posibilidades de triunfo frente al cartismo.

“Yo no quiero el mal para mi país. Yo solamente quiero el bien”, manifestó.

Pese a ello, Pettengill defendió sus propias posibilidades electorales y aseguró que cuenta con “argumentos”, experiencia y trayectoria para competir con fuerza dentro de la disidencia.

“Confío muchísimo en mí. Tengo mi currículum, mi hoja de vida y muchísimas chances”, enfatizó.

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