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09 de mayo de 2026 a la - 11:44

AUDIO: SEN habilitaría el lunes albergue en Costanera Norte para asistencia ante bajas temperaturas

El albergue transitorio de la SEN en Costanera Sur está listo para alojar a personas necesitadas.
El albergue transitorio de la SEN en Costanera Sur está listo para alojar a personas necesitadas.Brian Cáceres, ABC TV