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16 de mayo de 2026 a la - 08:57

AUDIO: Explican sobre “signos de alarma” ante casos de abuso sexual infantil

Leticia González, Dir. de Prevención del Ministerio de la Niñez; oficial segundo Gustavo Gómez, personal del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.
Leticia González, Dir. de Prevención del Ministerio de la Niñez; oficial segundo Gustavo Gómez, personal del Departamento contra el Cibercrimen de la Policía Nacional.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.