Operativo retorno avanza con tránsito fluido en Ecovía tras el fin de semana largo

El operativo retorno de este domingo se lleva a cabo con circulación fluida en la ruta que une las ciudades de San Bernardino y Luque, utilizada por miles de conductores que regresan al departamento Central tras el fin de semana largo.

En los distintos tramos de la carretera se observa un tránsito ordenado y constante, que permite a los automovilistas avanzar sin congestionamientos.

En la zona del peaje Ecovía están actualmente habilitadas tres cajas de cobranza para el ingreso hacia el área metropolitana, y una para los vehículos con destino al interior del país. En ese sentido, el paso de los vehículos fluye con normalidad y sin largas filas.

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Flujo vehicular estable

La subinspectora Vanessa Llanes, de la Patrulla Caminera, informó que el flujo vehicular se mantiene estable y que, hasta el momento, no se registran inconvenientes que afecten la circulación.

Funcionarios del Consorcio Privado Rutas del Este también acompañan el operativo en la zona, colaborando con el ordenamiento del tránsito y la asistencia a los conductores.