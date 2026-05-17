Concepción: bomberos rescatan un gua’a pytã

A las 19:00 de este domingo, bomberos voluntarios recibieron la alerta donde se mencionaba la presencia de un gua’a pytã (guacamayo rojo) en las inmediaciones de la sede de la junta departamental de Concepción. El personal de guardia llegó hasta la zona y pudo comprobar la veracidad de lo comunicado.

Rápidamente, los bomberos procedieron a capturar al ave exótica; del procedimiento informaron al fiscal de la unidad especializada del medio ambiente, quien mañana lunes dispondrá qué destino tendrá el guacamayo.

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De momento, el guacamayo se encuentra bajo protección en el cuartel de los bomberos voluntarios.