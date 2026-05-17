Nacionales
17 de mayo de 2026 a la - 21:55

Concepción: bomberos rescatan un gua’a pytã

Bomberos voluntarios de Concepción rescataron un ejemplar de gua’a pytã (guacamayo rojo).
Bomberos voluntarios de Concepción rescataron un ejemplar de gua’a pytã (guacamayo rojo).gentileza

Un gua’a pytã - guacamayo rojo- fue rescatado este domingo por bomberos voluntarios de Concepción. La exótica ave fue vista en Brasil esquina Carlos Antonio López, pleno centro de la capital del primer departamento y ha quedado en resguardo en el cuartel de los bomberos esperando la decisión del fiscal del ambiente.

Por ABC Color

A las 19:00 de este domingo, bomberos voluntarios recibieron la alerta donde se mencionaba la presencia de un gua’a pytã (guacamayo rojo) en las inmediaciones de la sede de la junta departamental de Concepción. El personal de guardia llegó hasta la zona y pudo comprobar la veracidad de lo comunicado.

Rápidamente, los bomberos procedieron a capturar al ave exótica; del procedimiento informaron al fiscal de la unidad especializada del medio ambiente, quien mañana lunes dispondrá qué destino tendrá el guacamayo.

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De momento, el guacamayo se encuentra bajo protección en el cuartel de los bomberos voluntarios.

El guacamayo rojo rescatado se encuentra bajo protección en el cuartel de los bomberos voluntarios.
El guacamayo rojo rescatado se encuentra bajo protección en el cuartel de los bomberos voluntarios.