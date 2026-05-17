Video: Lilian Samaniego exige auditoría de máquinas de votación

En medio de las crecientes dudas sobre la transparencia del sistema de votación electrónica, la senadora colorada Lilian Samaniego instó anoche a las autoridades de la Asociación Nacional Republicana (ANR) a realizar una auditoría de las máquinas que serán utilizadas en las próximas internas partidarias.

La líder del movimiento Causa Republicana afirmó que el procedimiento debía ejecutarse meses atrás y cuestionó el incumplimiento del cronograma electoral interno.

“Insto a que se realice la auditoría de las máquinas de votación porque no se cumplió lo establecido en el cronograma”, escribió Samaniego en su cuenta de X.

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Pedido directo a Cartes y al TEI

En un video difundido en redes sociales, la legisladora pidió directamente la intervención del presidente de la ANR, Horacio Cartes, y del titular del Tribunal Electoral Independiente (TEI), Santiago Brizuela.

“Esto estaba previsto que se realizara en febrero de este año y hasta ahora no se ha hecho”, manifestó la parlamentaria colorada al insistir en la necesidad de avanzar con el proceso de verificación técnica.

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Samaniego sostuvo además que distintos movimientos internos del Partido Colorado ya solicitaron formalmente al TEI la realización de la auditoría, ante la preocupación existente sobre las garantías del sistema.

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“Debe garantizar igualdad y transparencia”

La expresidenta de la ANR argumentó que la auditoría es necesaria para asegurar igualdad de condiciones entre los sectores internos que competirán en las elecciones partidarias.

“Se debe realizar porque con esto se garantiza la igualdad de oportunidades, la transparencia y la legitimidad”, expresó.

Añadió que el control técnico de las máquinas permitirá fortalecer la confianza dentro del Partido Colorado y contribuirá a la “unidad en la diversidad”, en momentos de tensión entre distintos movimientos internos.

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Debate sobre máquinas sigue escalando

El pronunciamiento de Samaniego se suma a otros cuestionamientos surgidos en las últimas semanas respecto a la confiabilidad y control de las máquinas de votación que serán utilizadas tanto en internas partidarias como en futuros procesos electorales.

Aunque desde la Justicia Electoral y sectores oficialistas defienden la seguridad del sistema, referentes políticos de distintas corrientes continúan reclamando mayores garantías, auditorías y controles previos sobre el funcionamiento de los equipos.

“Con eso se va a demostrar que la ANR sigue siendo la fuerza política más importante de la democracia paraguaya”, concluyó la senadora en su mensaje público.