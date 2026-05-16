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16 de mayo de 2026 a la - 07:05

AUDIO: Meteorología: pronostican un sábado fresco a cálido con lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas

Cielo nublado en Asunción.
Cielo nublado en Asunción.

La Dirección de Meteorología pronostica un sábado fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sureste. Lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas. La temperatura máxima estimada en Asunción es de 25ºC. En Ciudad del Este, se aguarda una máxima de 23ºC.