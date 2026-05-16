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16 de mayo de 2026 a la - 08:49

AUDIO: Patrulla Caminera advierte sobre sanciones por no encender luces, no usar cinturón de seguridad y adelantamientos indebidos

Patrulla Caminera realizará operativos de control y prevención por Semana Santa.
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