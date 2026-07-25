Contacto Ciudadano
25 de julio de 2026 a la - 13:10

AUDIO: En 30 días entra en vigencia el RENAES: explican cómo funcionará el registro obligatorio para ir al estadio

Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.
Los agentes policiales se agrupan para enfrentar a los integrantes de la barra brava de Cerro Porteño, en el enfrentamiento en Graderías Norte del Defensores del Chaco.