En 30 días entra en vigencia el RENAES: así funcionará el registro obligatorio para ir al estadio

La Policía Nacional anunció que dentro de 30 días iniciará la implementación del Registro Nacional de Espectadores (RENAES), un sistema de control que busca fortalecer la seguridad y reducir los hechos de violencia en los eventos deportivos, principalmente en el fútbol paraguayo.

El mecanismo exigirá que toda persona que desee asistir a un espectáculo deportivo se inscriba previamente utilizando su documento de identidad. Solo quienes figuren en el registro podrán acceder a la compra de entradas.

El jefe de Eventos Deportivos de la Policía Nacional, comisario Héctor Fernández, explicó que el RENAES permitirá contar con una ficha de cada aficionado que pretenda asistir a un evento deportivo.

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¿Cómo funcionará el RENAES?

La inscripción estará vinculada a la base de datos de la Policía Nacional, que verificará la situación judicial o penal del interesado. Si el sistema detecta antecedentes o prohibiciones vigentes, la persona no podrá adquirir una entrada.

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“En el RENAES vamos a tener una biografía de todos los que van a ser interactuantes o que van a inscribirse como aficionados. Si querés ir a ver a tu club, indefectiblemente tenés que estar inscripto; si no lo estás, no se te vende la entrada. En caso que se tenga antecedentes, ya va a saltar en el sistema y tampoco se le dará la entrada”, mencionó.

Cámaras biométricas reforzarán los controles en los estadios

Como parte del plan de seguridad, la Policía Nacional también implementará cámaras biométricas en los estadios.

Según explicó Fernández, el objetivo es identificar a los hinchas que ingresen a todos los sectores de los recintos deportivos. Agregó que la institución policial tendrá a su cargo el 75% de la implementación de este sistema de videovigilancia.

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Tras tres años de espera, la ley finalmente será aplicada

El comisario Fernández recordó que la ley que crea el Registro Nacional de Espectadores será implementada tres años después de su promulgación.

Indicó que la demora respondió a la necesidad de realizar adecuaciones jurídicas durante el proceso de reglamentación, con el fin de garantizar que la normativa no vulnere derechos constitucionales y evitar eventuales acciones judiciales que pudieran frenar su aplicación.