¿Qué significa realmente que una app tenga acceso constante a tu ubicación?

Qué significa “acceso constante” a la ubicación

En permisos de Android y iPhone, “acceso constante” suele equivaler a “Siempre” o “Permitir en segundo plano”. En la práctica, la app puede leer tu ubicación aunque no esté abierta, y hacerlo de forma periódica o continua.

La diferencia clave con “Solo mientras se usa” es el momento: con acceso constante, la app puede registrar dónde estás cuando vas al trabajo, dónde dormís o qué lugares visitás, incluso si solo abriste la app unos segundos al día.

Para qué sirve (y por qué algunas apps lo piden)

Hay casos legítimos. Un mapa necesita seguir tu posición para recalcular rutas aun con la pantalla apagada. Una app de movilidad puede compartir tu ubicación para que un conductor te encuentre. Un servicio de seguridad puede enviar una alerta si detecta que saliste de una zona definida.

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Pero el mismo permiso también habilita usos menos evidentes: medición de visitas a comercios (“fui a tal tienda”), personalización de anuncios por lugares frecuentes, o mejoras de “analítica” que terminan creando un historial de movimiento.

Qué riesgos reales implica para el usuario

La ubicación no es un dato aislado: revela patrones. Con suficientes puntos, pueden inferirse domicilio, empleo, rutinas, creencias (visitas a templos), salud (clínicas), o vida social.

Además, si esos datos se comparten con terceros (socios publicitarios, intermediarios de datos) o se filtran por un incidente de seguridad, el impacto se multiplica.

También hay efectos cotidianos: más consumo de batería y, en algunos casos, más uso de datos.

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En la Unión Europea, el RGPD trata la ubicación como dato personal y exige base legal y minimización; en muchos países de América Latina, las leyes de protección de datos van en la misma dirección, pero la aplicación práctica varía. En todos los casos, el riesgo principal es el mismo: perder control sobre un rastro muy difícil de “deshacer”.

Cómo saber si una app te rastrea “de verdad” y qué revisar

En el sistema operativo podés comprobar cuándo accedió a tu ubicación: en iPhone, el informe de privacidad y los iconos de localización; en Android, el historial de uso de permisos. Si una app accede a tu ubicación a horas en las que no la usás, es una señal de rastreo en segundo plano.

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Si la función principal no depende de ello (por ejemplo, una linterna o un editor de fotos), lo prudente es cambiar a “Solo mientras se usa” o desactivar el permiso.

Y si la app ofrece una opción de “ubicación precisa” vs “aproximada”, la aproximada suele ser suficiente para clima o recomendaciones cercanas sin exponer una dirección exacta.