Ariel Holan: “Diría que es un malísimo mercado porque pedí a Haaland y a Messi, y no quiso venir ninguno”

Las barreras para seducir a los futbolistas de élite

Al abordar la búsqueda de incorporaciones, el estratega dejó en claro que la dirigencia intentó apuntar alto, enfrentándose a la realidad del mercado y el peso de la camiseta azulgrana: “Y con respecto al mercado, mira, nosotros creo que hicimos un mercado dentro de las posibilidades del club, no es un mercado que nosotros damos por cerrado, y lógicamente dentro de todo eso tampoco es fácil hacer el mercado en el club porque esta es una camiseta muy pesada”.

Siguiendo esa misma línea, Holan detalló las dificultades concretas para convencer a las figuras nacionales que militan en el exterior: “Nosotros fuimos recorriendo de mayor a menor por experiencia, jerarquía, y no todos los futbolistas que fuimos contactando, empezando de la selección nacional, los paraguayos de mejor nivel que están en el extranjero, y bueno, no es fácil que quieran volver a Paraguay, no es fácil que quieran venir a jugar tampoco a Cerro; y ahí entre los cupos, los minutos de juveniles y esa realidad, es muy difícil hacer el mercado para un equipo de esta jerarquía y obviamente también una situación económica que la del club se va haciendo camino al andar, se va acomodando las cuestiones”.

El adiestrador apeló al humor para restar tensión al tema de los refuerzos bombásticos, remarcando inmediatamente su confianza en la plantilla actual: “Y como dije, te diría que es un malísimo mercado porque pedí a Haaland, a Messi y todo, y no quiso venir ninguno (risas). Entonces no, ese es el punto, el punto es que tenemos un buen plantel y con el plantel que tenemos tenemos que trabajar duro y definir bien un estilo de juego y sostenerlo a muerte bajo cualquier circunstancia, con los ajustes lógicos de los momentos del partido”.

Los cupos y la “ingeniería” del reglamento

Al referirse a las limitaciones normativas del campeonato local, el DT hizo hincapié en el cupo de futbolistas foráneos y la responsabilidad en su elección: “Para todos los equipos hay ciertas reglas que complican un poco, es decir, cuatro extranjeros. Y después está la opinión, si uno los elige bien para el momento que jueguen o no, eso sí, cae en la responsabilidad del entrenador, pero la regla es clara y no es fácil porque no se puede poner más de cuatro”.

Finalmente, el conductor del Ciclón expuso el rompecabezas táctico que supone equilibrar la suma de minutos de la regla de juveniles dentro del equipo: “Y también están los minutos de los juveniles, que también es una regla compleja y que hay que respetar obviamente, porque para eso está y que tampoco nos podemos atrasar demasiado en los minutos de los juveniles; así que todo es una ingeniería que depende mucho de un montón de circunstancias y que no es fácil para nadie administrar, no solamente para mí”.