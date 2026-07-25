Meteorología: así se comportará el tiempo este sábado

La jornada de este sábado comenzó con neblinas puntuales, principalmente en el centro y sur de la Región Oriental, aunque estas condiciones tenderán a disiparse durante el transcurso de la mañana, según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH).

El ambiente se presenta fresco en las primeras horas del día, con temperaturas mínimas que oscilan entre 13 y 20 °C en todo el país. Sin embargo, para la tarde se espera un aumento gradual de la temperatura, con un ambiente cálido en gran parte del territorio nacional.

Las máximas previstas alcanzarán entre 22 y 27 °C en la Región Oriental, mientras que en el Chaco oscilarán entre 25 y 32 °C, donde el ambiente será cálido a caluroso.

Los vientos soplarán inicialmente del sector sureste y, con el avance de la jornada, rotarán al noreste, favoreciendo el incremento de las temperaturas.

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Lluvias dispersas y tormentas en algunas zonas

Según el pronóstico, durante este sábado podrían registrarse lluvias dispersas en gran parte del país.

Además, no se descarta la ocurrencia de tormentas eléctricas, especialmente en el norte y noreste de la Región Oriental y en el este del Chaco.