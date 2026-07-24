Video: denuncian al Grupo Vázquez por atropello en zona del futuro complejo habitacional Ueno

Miriam Ramírez denunció ante la Policía y Fiscalía que el Grupo Vázquez SAE, presidido por Federico Miguel Vázquez, estaría detrás de la invasión de su casa, ubicada en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, donde vive desde hace 22 años. Según relató, guardias privados demolieron su muralla y destruyeron la cadena de su portón e ingresaron con una grúa a su casa para colocar chapas. Todo esto había ocurrido cuando ella y su esposo no estaban en el lugar, dijo.

“El 2 de julio vinieron a atropellar, echaron mi muralla y entraron. Y los vecinos salvaron mi casa, vamos a decirle. Me fui al doctor ese día y echaron toda la muralla. Colocaron chapa enfrente y estaba llegando ya en ese momento el camión que, o sea, una grúa, para demoler la casa”, refirió.

La mujer aseguró que el Grupo Vázquez estaría detrás del proceso de ocupación, a través de un supuesto testaferro de nombre Rodolfo Manuel Fernández Almada.

Sorpresivamente, Fernández Almada consiguió el 10 de abril pasado una resolución que autoriza a la municipalidad la escritura traslativa de dominio de la propiedad de Ramírez.

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“Rompieron primero la muralla, entraron y (luego) rompieron todas las puertas. Entraron en mi pieza, o sea, sacaron todos los muebles acá afuera y me robaron también de paso un dinero que yo tenía guardado para la municipalidad por mi gestión que estaba haciendo, G. 35 millones”, precisó.

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Vecinos salvaron la casa de Miriam

Contó que los vecinos lograron abrir el portón, luego de que los guardias privados colocaron una tranca e ingresaron a fin de evitar que se demoliera la casa de su vecina, momento en el que los guardias huyeron del lugar.

Agregó que ya en su momento realizó los trámites para el proceso de titulación, por lo que estaba cumpliendo los requisitos para ese fin. Consultada sobre si se siente presionada por el Grupo Vázquez para abandonar su vivienda, respondió “así mismo”.

Según el documento que facilitó a nuestra redacción, que dicta fecha 3 de junio del 2008, el oficial de justicia Juan Bogado Domínguez, con matrícula número 71, realizó la notificación de desahucio y la orden de desalojo, y que, tras llegar a un acuerdo con Epifiana Riveros, quien sería dueña anterior del inmueble y quien la había demandado por el pago del mismo, concretó la compra del lote número 4, de la manzana A.

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Por otra parte, mediante la resolución de la Junta Municipal de Asunción Nº 6.841, con fecha 10 de abril de este año, la institución autorizó realizar la escritura traslativa de dominio a favor de Rodolfo Manuel Fernández Almada, de la finca Nº 19.936. Dicha resolución está firmada por Arturo Almirón, presidente de la Junta, y el secretario general, José María Oviedo.

Después de que Fernández Almada haya obtenido una resolución que autoriza a la Municipalidad la escritura traslativa de dominio, Miriam y su abogado atacaron la resolución y la Municipalidad finalmente dictaminó que Miriam es la poseedora. La familia inició una vez más el proceso de titulación de la finca en 2025. La denuncia por este caso se realizó en la Comisaría 10ma de Asunción y en la Fiscalía Barrial Nº 7.

Municipalidad amenazó con desalojar a otra vecina

Otra denuncia presentó Silvia Orúe Colmán, quien fue amenazada con desalojo por parte de la Municipalidad de Asunción durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez. La institución emitió una resolución en la que le exigió el pago del arrendamiento y que, en caso contrario, procedería a desalojarla, amparándose en la ley 881/81, artículo 154 de tributos municipales. La mujer vive hace 46 años en el lugar.

Lo llamativo del documento es que la Municipalidad nunca detalló el monto que debía pagar, pero afortunadamente para ella, el proceso se frenó tras la renuncia de “Nenecho” ante una inminente destitución por parte de la Cámara de Diputados a raíz de una intervención a su gestión cuestionada por la supuesta desaparición de G. 500 mil millones de bonos para obras.

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Silvia Orué inició el proceso de titulación el año pasado, una vez más, presentando todos los antecedentes de las gestiones iniciadas por su madre Daniela Colman.

La mujer comentó que fue visitada en varias ocasiones por un hombre identificado como Gustavo Rojas, quien sería operador del Grupo Vázquez. Rojas -según Orué- le propuso comprar su terreno, como también el de otros vecinos.

Contó que ya su madre, Daniela Colmán, comenzó la titulación en su momento, pero debido a su fallecimiento en pleno trámite, volvió a empezar de nuevo.

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“En vista de que mi mamá falleció hace cuestión de 7 años. Me dijeron que eso ya no vale, caducó ya. ‘Hacé, solicitá nomás ya’, más o menos. Entonces volví a hacer otra vez el mismo proceso de buscar, de empezar otra vez totalmente el trámite”, precisó.

Fue consultada si querría mudarse de su vivienda, a lo que respondió:

“Jamás. Así como le dije al señor, que esto es una reliquia, que estoy todavía, prácticamente es una lucha, porque en el tiempo de mi mamá no se pudo hacer todo, entonces la documentación completa, entonces ahora sí yo estoy empezando a traer nuevamente, poniendo las pilas, pero tengo muchas trabas. En mi casa vive mi marido, Santiago García, mi hija Sofía Carolina y yo. Después, mis dos hijos están ya aparte”, refirió.

Vecino en tratativas con Grupo Vázquez lamenta atropello a vecina

Ángel Amarilla Alcaráz, cuya vivienda está pegada a la muralla del futuro barrio cerrado Ueno, comentó que está negociando con una persona de nombre Gustavo Rojas, quien sería representante del Grupo Vázquez, para la venta de su propiedad.

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“Hasta el momento, la gente del Grupo Vázquez, identificado por el señor Gustavo Rojas, nos están haciendo ofrecimientos para poder adquirir nuestra propiedad y llevarnos a cambio otra propiedad diferente”, comentó en entrevista con ABC.

Contó que, si bien mostró interés en las ofertas, siguen evaluando con su madre y con su abogado las mismas, a fin de analizar si son beneficiosas o convenientes para la familia; sin embargo, con lo sucedido con la familia de Miriam y el atropello a su vivienda, temen que les ocurra lo mismo.

“De repente, la realidad de cada familia es diferente. En nuestro caso, tenemos una; estamos en desacuerdo con que se llegue a esos extremos. Cada uno es libre de negociar como quiera su propiedad. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su casa. Siempre y cuando se respeten los derechos de propiedad de la gente, de que no se avasalle eso y de que también se le dé una libertad sin coacciones de ningún tipo”, indicó.

Contó que, tras el fallecimiento de su padre en el 2023, ingresó el expediente en la Municipalidad de Asunción para regularizar los impuestos y el arrendamiento del terreno, además de encaminar el proceso de titulación que también está en la municipalidad.

“Desconozco la realidad de los demás vecinos, pero según me dijeron, hay trabas que se le ponen a los expedientes. En el caso de las personas que están queriendo ya poner su titulación al día, encuentran trabas siempre en el departamento de Catastro”, lamentó.

ABC intentó insistentemente obtener la versión de Gustavo Rojas, a quien los vecinos identificaron como el representante del Grupo Vázquez, como también de Miguel Vázquez, presidente de ese conglomerado. Ambos, sin embargo, no respondieron a las llamadas ni mensajes enviados a sus números de teléfono.