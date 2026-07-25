Contacto Ciudadano
25 de julio de 2026 a la - 13:13

AUDIO: FIUNA impulsa una plataforma que podría anticipar las inundaciones en Asunción

Calle inundada con agua marrón, árboles frondosos y postes de luz visibles en el entorno.
La fuerte lluvia inundó las calles de Ciudad del Este, afectando la circulación y causando daños materiales.Tereza Fretes Alonso