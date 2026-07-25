Feminicidio: mujer de 30 años fue asesinada por su pareja en Guarambaré

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda ubicada en la compañía Yvysunu - Curusu Legua, en la jurisdicción de la Comisaría 22ª Central de Guarambaré. Las autoridades tomaron conocimiento del caso alrededor de las 06:20 de la mañana, luego de recibir la alerta telefónica por parte de familiares.

Según lo relatado por el comisario principal José Santacruz, jefe de Prevención del Departamento Central, el hijo de la pareja, un niño de 8 años, se encontraba durmiendo en la habitación cuando sonó la alarma de su despertador. Al levantarse, se encontró con la trágica escena: su madre asesinada y su padre, también muerto tras autoeliminarse.

Tras el hallazgo, el menor corrió a dar aviso de inmediato a su abuela, quien finalmente alertó a las fuerzas de seguridad sobre el hallazgo.

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Identidad de los fallecidos y antecedentes de violencia

Liz Andrea Ortellado (30 años)

Walter Fabián Acosta Duarte (34 años)

Conforme a las verificaciones del Departamento de Violencia Familiar de la Policía Nacional, la víctima había radicado una denuncia por violencia física y verbal en contra de Acosta Duarte en agosto del año pasado. A raíz de dicha denuncia, se le impuso al hombre una medida de prohibición de acercamiento dispuesta por las autoridades judiciales.

Sin embargo, según las manifestaciones recabadas de familiares, el presunto agresor había retornado a convivir con la mujer desde el mes de diciembre. Desde su regreso hasta la fecha no se habían registrado nuevas denuncias formales en la sede policial.

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En el lugar del hecho intervienen agentes de la Comisaría 22ª Central, personal del Departamento de Criminalística, Investigaciones, Homicidios, el médico forense y representantes del Ministerio Público, que realizan las pericias para determinar con exactitud las circunstancias del crimen.

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