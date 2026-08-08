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08 de agosto de 2026 a la - 10:43

AUDIO: Desde la Policía Nacional explican cómo reconocer Ciberdelitos en Paraguay

Oficial inspector David Roldán, especialista en ciberseguridad de la Policía Nacional.
Oficial inspector David Roldán, especialista en ciberseguridad de la Policía Nacional.Jorge Montefilpo, ABC Cardinal.