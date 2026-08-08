Pronóstico del tiempo: así se presentará el clima este fin de semana, según Meteorología

El fin de semana se presenta con un ambiente cambiante en todo el territorio nacional. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informa que para este sábado prevalecerá un amanecer de frío a fresco, pero las temperaturas irán en rápido ascenso durante la tarde, alcanzando un ambiente cálido e incluso caluroso.

En la Región Oriental, se aguardan máximas que oscilarán entre los 19°C y 30°C, mientras que en la Región Occidental (Chaco) el termómetro podría alcanzar rangos de entre 28°C y 35°C.

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Rotación de vientos y pronóstico de lluvias

Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán moderados desde el sector norte, con mayor intensidad en el Chaco y el noreste de la Región Oriental, pero irán rotando nuevamente al sector sur con el correr de la jornada.

Respecto a las precipitaciones:

Norte y este (ambas regiones) : se mantiene una alta probabilidad de lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en el extremo norte de la Región Oriental.

Centro y sureste del país: se prevén lluvias leves y dispersas, concentradas principalmente durante la tarde.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

El reporte meteorológico indica que las condiciones se mantendrán similares durante el domingo y el inicio de la semana. Predominará un ambiente frío a fresco por las mañanas y cálido a caluroso por las tardes, con vientos que se afianzarán predominantemente desde el sector sur.

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