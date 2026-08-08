Clima
08 de agosto de 2026 a la - 07:34

Pronóstico del tiempo: así se presentará el clima este fin de semana, según Meteorología

12-08-2024 MARTA ESCURRA Amanecer Rio Paraguay Neblina Costanera de Asuncion Pronostico del tiempo
MARTA ESCURRA

La Dirección de Meteorología prevé un marcado contraste térmico durante el fin de semana, con vientos que irán rotando al sur y probabilidad de lluvias con tormentas, principalmente en el norte y este del país.

Por ABC Color

El fin de semana se presenta con un ambiente cambiante en todo el territorio nacional. La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informa que para este sábado prevalecerá un amanecer de frío a fresco, pero las temperaturas irán en rápido ascenso durante la tarde, alcanzando un ambiente cálido e incluso caluroso.

En la Región Oriental, se aguardan máximas que oscilarán entre los 19°C y 30°C, mientras que en la Región Occidental (Chaco) el termómetro podría alcanzar rangos de entre 28°C y 35°C.

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Rotación de vientos y pronóstico de lluvias

Durante las primeras horas del día, los vientos soplarán moderados desde el sector norte, con mayor intensidad en el Chaco y el noreste de la Región Oriental, pero irán rotando nuevamente al sector sur con el correr de la jornada.

Respecto a las precipitaciones:

  • Norte y este (ambas regiones): se mantiene una alta probabilidad de lluvias, las cuales podrían estar acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas, especialmente en el extremo norte de la Región Oriental.
  • Centro y sureste del país: se prevén lluvias leves y dispersas, concentradas principalmente durante la tarde.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

El reporte meteorológico indica que las condiciones se mantendrán similares durante el domingo y el inicio de la semana. Predominará un ambiente frío a fresco por las mañanas y cálido a caluroso por las tardes, con vientos que se afianzarán predominantemente desde el sector sur.

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