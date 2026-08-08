Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

Jorge Messi, padre de Lionel Messi, murió esta madrugada a la edad de 68 años, reveló Infobae y confirmó ABC. El empresario y representante del capitán de la selección argentina, finalista y vicecampeón del Mundial 2026, y del Inter Miami sufría una enfermedad, motivo por el cual no viajó a la Copa del Mundo.

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El estado de salud de Jorge Messi fue público por el llanto de Leo luego del primer tanto que convirtió contra Argelia por el Grupo J. “Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”, reveló en una entrevista al finalizar el partido.

“La verdad que por la familia más que nada. Porque, bueno, siempre está ahí, siempre acompaña. Ahora estamos en un momento difícil. Así que se juntaron muchas cosas, pero obviamente también por ellos que es un grupo espectacular que me sostiene, me hace estar feliz”, respondió, posteriormente, en la zona mixta en una charla con Juan Pablo Sorín.

Quién fue Jorge Messi, el padre de uno de los mejores del mundo

“Marido de Celia Cuccittini, padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue el pilar para la estelar carrera futbolística de su hijo. Fue el que peleó por conseguir el tratamiento necesario para Leo cuando era apenas un juvenil de Newell’s y el que se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron la aventura de probar suerte en Europa”, describe Infobae.

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“Jorge Messi se formó como técnico químico y entró a la fábrica de Acindar en los 80. Llegó a ser gerente, según reconstruyó la biografía “Messi” de Guillem Balagué. Antes, había tenido sus propios sueños futbolísticos cuando jugó en las inferiores de Newell’s hasta que debió cumplir con el servicio militar y dejó de lado del deporte", añade el medio.

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Jorge Messi, el hombre para la llegada de Lionel a Barcelona

“Cuando Lionel ya era toda una novedad en las inferiores del club, se puso al hombro la gestión para intentar conseguir la cobertura del tratamiento hormonal en Argentina. No encontró una respuesta positiva en la entidad de sus amores y lo impulsó a Leo a probar suerte en River”, cuenta el portal sobre el proceso de Messi para llegar a Barcelona.

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“Las tratativas para desembarcar en Núñez se vieron truncas y Jorge encaminó un modelo de acuerdo que era toda una rareza cuando decidieron probar suerte en Barcelona. Logró que un club europeo fichara a un jugador extranjero de 13 años, pero que además le diera el tan mentado tratamiento médico, un salario anual, techo y trabajo a su familia”, finaliza.

¿Qué publicó Barcelona por la muerte del papá de Lionel Messi?

Barcelona, club en el brilló Lionel Messi, envió las condolencias a la familia del argentino por la muerte de su papá, Jorge Messi. “El presidente (Joan Laporta) y la junta directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça, Lionel Messi”, comenzó en un comunicado.

“El FC agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo”, agradeció a Jorge Messi el Blaugrana, que había aceptado el compromiso de fichar y realizar un tratamiento médico a Lionel en el 2000. El contrato fue firmado en una servilleta.