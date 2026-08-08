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Ojalá que sí. Supera ampliamente el monto del IPS de G. 61.000 millones.

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Salvo que el Ministerio Público de Emily intente tapar lo de “Re-Necho” porque estamos a menos de dos meses de las elecciones municipales.

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Políticamente no es un buen momento para que la Fiscalía impute a funcionarios de la Muni capitalina porque puede contribuir a una “caída”.

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Ojo que el cartismo con sus aliados tiene votos en ambas cámaras del Congreso para rajarle de un plumazo a un fiscal general.

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Pero independientemente del clima político, la imputación para dos extitulares del IPS y otros siete funcionarios regala algo de esperanza. Pero se deben agregar más nombres.

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José’i por ejemplo se está salvando gracias a que está cerca del “Patrao” y su hermano está bien ubicado en el BCP... lugar clave.

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Hay que ser caradura para decir que la ANR es el “cambio” en Asunción. Después de la administración de “Re-Necho” y ahora de Luis Bello, estamos viendo que son incapaces de conducir la Capital.

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Da pena Asunción y más aún cuando estamos a una semana de sumar otro aniversario de fundación. Estuvo a cargo de Juan de Salazar, pero los que funden la ciudad son otros.

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El “Paraguay Gigante” de “Pinocho” Peña todavía no puede resolver problemas básicos como buena salud, provisión de medicamentos en hospitales públicos e IPS, rutas de todo tiempo, seguridad, etc.

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Pero “Pinocho” aprovecha sus viajes al exterior para autoelogiar su gobierno y dar recetas de cómo gobernar un país. ¡Socorro!

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A cara de perro, los técnicos del BCP se enfrentan todos los días con el “salvador de la patria” y sus colegas. El “susu’a” está a punto de estallar. Es una cuestión de tiempo.

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Cuentan los que saben que los números no son favorables para el elegido del “Patrao”. Por eso están apurando el juicio a Miguel Prieto. El “quincho” quiere la condena para sacarlo ya de la carrera presidencial. Si la ANR pierde, varios irían a ex-Tacumbú.