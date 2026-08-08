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08 de agosto de 2026 a la - 10:47

AUDIO: Tres niños y una adolescente se encuentran a la espera de un corazón en el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu

Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta ÑuOsmar Henry